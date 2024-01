Chelsea et Manchester United chassent un crack à 100 M€

L’argent ne fait pas le bonheur. Les supporters de Chelsea et de Manchester United peuvent en témoigner. Malgré des investissements colossaux, les deux cadors de Premier League connaissent certaines difficultés. Côté londonien, l’arrivée de la nouvelle direction avait offert un espoir. Malgré plusieurs millions investis à chaque mercato, Todd Boehly et ses équipes n’ont pas encore trouvé la bonne formule. Ils espèrent y parvenir cet hiver alors que les Blues sont déjà dixièmes du championnat (28 points). Une qualification en Coupe d’Europe n’est pas impossible, mais elle demeure difficile.

Côté mancunien, l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe, qui a racheté 25% des parts du club, est attendue par les fans. Ils comptent sur lui pour investir et surtout recruter des joueurs qui permettront aux Red Devils de revenir sur le devant de la scène. Actuellement, l’équipe entraînée par Erik ten Hag pointe à la huitième position du classement (31 points). Les deux écuries espèrent que le mercato leur permettra de rectifier le tir et de réaliser une belle deuxième partie de saison. Chelsea et Man U ont d’ailleurs certains besoins similaires.

Chelsea et MU au coude à coude

Les Londoniens comme les Mancuniens cherchent un attaquant de pointe. Ils sont aussi en quête d’un défenseur. Et concernant ce dossier, les Blues et les Red Devils ont ciblé le même joueur. En effet, The Sun révèle qu’Antonio Silva (20 ans) plaît beaucoup aux géants anglais. Déjà suivi par le Real Madrid, le défenseur central portugais fait le bonheur de Benfica. Cette saison, il a d’ailleurs joué 18 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Et il a été à chaque fois titulaire. Auteur d’un but, il est présenté comme l’un des futurs grands talents à son poste.

Conscient de détenir une pépite, Benfica a déjà fixé sa clause libératoire à 100 millions d’euros. Mais cela ne semble pas refroidir MU, qui en a fait sa priorité pour 2024, et Chelsea, qui l’a supervisé vendredi dernier face à Famalicão. Mauricio Pochettino veut un renfort à ce poste puisque Thiago Silva sera en fin de contrat et que les dernières recrues ont été globalement décevantes. Après une première offre repoussée (60 millions d’euros + Armando Broja), Chelsea va revenir à la charge. Manchester United est prévenu. La bataille est lancée…