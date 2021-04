OM : la réaction de Florian Thauvin après la victoire face à Lorient

Cet après-midi, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le fil face à Lorient à l’occasion de la 33ème journée de Ligue 1. Les hommes de Jorge Sampaoli peuvent remercier Pol Lirola, auteur d’un spectaculaire doublé. Après la rencontre, Florian Thauvin a livré un constat lucide sur la rencontre phocéenne et sur le résultat positif, presque miraculeux.

La suite après cette publicité

«C’était le jour et la nuit entre la première période et la deuxième. On avait plus d’automatismes en première mi-temps, on est revenus rapidement au score, on a pris l’avantage. Après on a l’occasion de mettre le troisième et on tue le match, malheureusement on se met en difficulté, aujourd’hui le bon Dieu nous a sauvés on va dire. C’est un OM différent, c’est le système qu’on a mis en place récemment, il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas à leur poste et c’est compliqué de prendre ses repères mais quand on prend les trois points ça fait plaisir, ça fait du bien», a-t-il expliqué au micro de Canal+. Les Olympiens peuvent dire merci au bon Dieu, et à Pol Lirola également.