Chelsea : la très belle statistique d'Édouard Mendy

Recruté cet été par Chelsea pour prendre le relais d'un Kepa Arrizabalaga trop souvent décevant, Édouard Mendy se plaît en Angleterre. Le gardien sénégalais de 28 ans l'a encore montré ce mercredi soir contre Rennes son ancien club en Ligue des Champions. Lors de la victoire 3-0 des Blues, il a enchaîné les arrêts et s'en est sorti avec un nouveau clean-sheet. Le cinquième toutes compétitions confondues.

Une performance à laquelle Édouard Mendy n'est pas étranger. L'ancien Rémois est le premier gardien de Chelsea a enchaîner 5 clean-sheets de rang depuis octobre 2010. À l'époque c'était un certain Petr Cech qui gardait les cages du club londonien. Le gardien tchèque est devenu une légende du club anglais alors qu'il était aussi arrivé en catimini du Stade Rennais. Édouard Mendy tentera donc de s'inspirer de son illustre aîné.

5 - In all competitions, Chelsea have kept five consecutive clean sheets for the first time since October 2010, whilst they last started a Champions League campaign with three-straight clean sheets in 2009-10. Mendy. pic.twitter.com/v2niOpdeMG