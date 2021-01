Nice sur le point de s'offrir Jean-Clair Todibo !

En signant au FC Barcelone lors de la saison 2018/2019, Jean-Clair Todibo pensait voir sa carrière décoller. Considéré à l’époque comme l’un des grands talents des Pitchounes, le jeune défenseur âgé aujourd’hui de 21 ans n’a finalement pas connu l’essor espéré. Impatient en Catalogne, où il n’a joué que quatre matches de Liga, le Français avait réussi à décrocher un prêt à Schalke 04 la saison dernière.

En Allemagne, il a disputé huit rencontres de Bundesliga et le club de Gelsenkirchen aurait bien aimé le conserver. Mais le Barça en réclamait 25 M€, un montant bien trop élevé. De retour chez les Blaugranas, le natif de Cayenne avait été à nouveau prêté, mais cette fois à Benfica. Mais entre des blessures et sa convalescence, Todibo n’a joué que deux petits matches officiels au Portugal.

Todibo après Saliba

Exclu des plans de Jorge Jesus, le joueur devrait quitter Lisbonne et revenir en France. Le 19 janvier dernier, nous vous évoquions un intérêt de Nice et de Saint-Étienne pour l’ancien Toulousain. Et visiblement, les Aiglons sont sur le point de doubler les Verts. Nice-Matin affirme en effet que Todibo est tout proche de l’OGC Nice, sans préciser les détails financiers de l’opération.

Après avoir pisté Mamadou Sakho ou encore Paul Baysse et après avoir décroché le prêt de William Saliba, Nice est donc en passe de relancer un autre espoir tricolore au poste de défenseur central. À noter que si l’opération se concrétise ces prochaines heures, Nice-Matin ajoute que la future recrue niçoise ne devrait pas être qualifiée pour le match de dimanche face à Saint-Étienne.