Journal du Mercato : tout s'accélère à l'Olympique Lyonnais, Tottenham tremble pour ses stars

La suite après cette publicité

Les infos en France

Le Paris Saint-Germain anime décidément ce mercato hivernal. Avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc, les joueurs associés au club de la capitale n'en finissent plus. Après Paul Pogba, les Rouges et Bleu s'intéresseraient à un pensionnaire de Ligue 1. Selon nos informations, Romain Faivre aurait tapé dans l'œil des dirigeants parisiens. Ceux-ci ont profité de la 19e journée (victoire 3-0 du PSG) pour observer le joueur du Stade Brestois. D'autres écuries européennes sont également sur les rangs pour le gaucher de 22 ans comme Manchester United ou le Séville FC. Affaire à suivre… Car le PSG a aussi d'autres dossier chauds à gérer comme les prolongations de contrat. Et c'est celle de Neymar Jr qui fait figure de priorité pour le moment. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Brésilien va se voir prochainement proposer une extension de son bail. Le club francilien va devoir se montrer convaincant pour conserver sa star.

Du côté de l'OM, un départ pourrait entraîner une arrivée. En effet, Kevin Strootman devrait être prêté pour le reste de la saison au Genoa. Le président du club italien a confirmé la probable venue du milieu néerlandais : «Nous sommes sur le point de conclure l'affaire, seul la visite médicale est nécessaire. Je suis très satisfait, surtout parce que je connais l’homme.» Le club phocéen planche aussi sur l'arrivée d'un latéral droit. Annoncé depuis plusieurs jours, Pol Lirola devrait bien être la prochaine recrue olympienne. Le joueur de 23 ans va débarquer de la Fiorentina pour un prêt de six mois avec une option d'achat fixée à 12 M€. L'Espagnol est attendu dans la citée phocéenne en début de semaine. L'OM serait aussi venu aux renseignements auprès du Sporting Braga, pour son milieu offensif de 20 ans, Abel Ruiz, selon As. Le joueur formé à la Masia ne joue quasiment pas avec le club portugais et pourrait aller voir ailleurs cet hiver.

On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique Lyonnais. Le leader de la Ligue 1 a vu son mercato s'accélérer hier après la rencontre contre Rennes (2-2). Le directeur sportif du club, Juninho, a notamment indiqué devant la presse que Moussa Dembélé allait bien quitter le club dans les prochains jours. L'attaquant français devrait être prêté 6 mois à l'Atlético de Madrid avec une option d'achat de 35 M€ pour l'été prochain. Un moyen de se relancer, lui qui n'était plus titulaire à l'OL. En revanche, les Gones vont devoir plancher sur son remplaçant. Celui-ci pourrait être Islam Slimani, qui appartient à Leicester. Juninho a confirmé des discussions entre les deux parties, et l'Algérien voulait rejoindre Lyon. Mais pour le moment rien n'est bouclé. Ce départ de Dembélé sera le seul en attaque. Memphis Depay, de son côté, va lui rester jusqu'à la fin de la saison. Conscient que le FC Barcelone n'a pas les liquidités pour le faire venir cet hiver, le Néerlandais est prêt à patienter jusqu'à cet été. Avec l'objectif de quitter Lyon le plus haut possible. Jean Lucas, lui, devrait être prêté dans les prochaines heures à Brest afin de gagner du temps de jeu. Pour le remplacer, l'OL penserait de nouveau à Luiz Gustavo, qui évolue au Fenerbahçe. Enfin, Lyon serait en pole position afin de recruter le latéral droit de River Plate, Gonzalo Montiel. Les Rhodanien doivent encore se mettre d'accord avec la formation de Buenos Aires.

À l'étranger

À l'étranger, direction Tottenham pour notre deuxième focus de la journée. Le club londonien s'apprête à faire un petit ménage en ce mois de janvier. Déjà, José Mourinho voudrait se débarrasser de deux joueurs : le gardien Paulo Gazzaniga ainsi que le latéral Danny Rose. Mais ce n'est pas tout. Toby Aldeirweireld ferait l'objet d'un intérêt du PSV Eindhoven, qui cherche à renforcer sa défense centrale. Et puis, il y a les dossiers de trois stars qui vont faire l'objet de longues rumeurs dans les prochaines semaines. Celui de Dele Alli par exemple. Selon les dernières informations, les négociations avanceraient bien entre le PSG et Tottenham et une issue positive au dossier pourrait bientôt être trouvée. Deuxième situation à régler pour les Spurs, celle de Gareth Bale. Prêté par le Real Madrid cet été, le Gallois n'arrive pas à trouver son rythme de croisière à Londres et pourrait ne faire qu'une saison à Tottenham. José Mourinho serait d'accord afin de ne pas le conserver la saison prochaine. Enfin, Tottenham devrait se montrer moins souple au sujet d'Harry Kane. Mais les Spurs ne sont pas à l'abri d'une offre de 100 M€ de la part de Manchester City par exemple afin de faire venir l'attaquant anglais. Même s'ils vont tout faire pour le conserver. Dans le sens des arrivées, les derniers échos font état d'un intérêt du club londonien pour deux joueurs de l'Inter : Christian Eriksen, qui pourrait revenir dans son ancien club en cas de départ de Dele Alli, et Ivan Perišić, que le club lombard n'est pas prêt à tout pour le garder.

Sinon, le départ de Mesut Özil d'Arsenal se précise. Au placard depuis presque un an, l'Allemand se dirige vers Fenerbahçe mais ce sont bien les Gunners qui vont continuer à prendre en charge une partie du salaire du joueur. Le club et le milieu de terrain se seraient mis d’accord sur un montant de 75 000 euros par semaine étalé sur trois ans. Özil va donc tenter de se relancer en Turquie ! Leader de la Serie A, l’AC Milan cherche un nouveau milieu de terrain pour renforcer son entrejeu lors du mercato d’hiver. Les Rossoneri souhaiteraient s'attacher les services de Soualiho Meité, l’ancien joueur de Monaco. Le Torino pourrait prêter le Franco-Ivoirien pour les six prochains mois avec une option d'achat de 9 M€.

Les officiels :

Arrivé à Séville à l'été 2019, Julen Lopetegui a mis tout le monde d'accord en Andalousie. Après avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière, l'ancien sélectionneur de l'Espagne a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Le Cercle Bruges et le Nîmes Olympique sont tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant franco-togolais de 20 ans Kévin Denkey. L'international togolais (4 sélections, 1 but) s'est engagé jusqu'en 2024 avec l'actuel 17e de Jupiler Pro League. Adama Soumaoro, de son côté, quitte Lille et est prêté 6 mois avec option d'achat au club italien de Bologne.