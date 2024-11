Botafogo : le violent clash entre John Textor et un joueur de l’Atlético Mineiro

John Textor n’a pas sa langue dans sa poche. Présent au Brésil pour assister à la rencontre entre son équipe de Botafogo et l’Atlético Mineiro, il a été pris à partie par le gardien adverse après le match nul (0-0) : «En raison des circonstances du match, après avoir été mené en première mi-temps, c’est certainement un point à célébrer. Ce n’est pas ce que nous voulions, malheureusement, un match comme celui-là, les gens de Botafogo voulaient trop crier, ils voulaient provoquer. Il y a beaucoup de confusion. Nous savons que le propriétaire du club lui-même parvient à avoir beaucoup de répercussions à l’étranger, en remettant en question l’arbitrage», a déclaré Everson. La rencontre a complètement dégénéré après l’expulsion d’Alexander Barboza. L’attaquant Hulk en est même venu aux mains avec Marlon Freitas et Luiz Henrique. La confusion s’est aggravée, impliquant des membres du staff de Botafogo et des agents de sécurité. Il y a eu beaucoup de bousculades et même de clôtures dans la zone mixte du stade Independência. Des bagarres ont même éclaté dans les tribunes entre les supporters.

Le patron du groupe Eagle Foot a tenu à répondre à cette provocation faisant référence au long bras de fer entre Textor et les arbitres brésiliens depuis plusieurs mois : «Je voudrais dire quelque chose… Quel est le nom du gardien de l’Atlético Mineiro ? Everson ? Apparemment, je possède un appartement dans sa tête. Je pense que je vis dans sa tête depuis un moment. Il a fait un commentaire comme quoi je parlerai trop en dehors du terrain à propos des arbitres. Je n’ai rien inventé. Je pense que tout le monde a vu les histoires de matchs truqués ces dernières années… Je suis un grand partisan des outils d’arbitrage que nous utilisons dans la technologie qui aide dans l’évaluation des arbitres. Je me concentre sur cette manipulation des résultats et des contre-performances que les joueurs font intentionnellement, en perdant volontairement des matchs. Et ce n’est pas seulement au Brésil, mais partout dans le monde. Parfois, des arbitres participent à cela. C’est un très petit nombre. Je voudrais dire à Everson qu’il est un bon gardien, mais qu’il doit se concentrer sur le terrain»