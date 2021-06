Équipe de France : Didier Deschamps fait le point sur son avenir

Ce lundi soir est le soir d'un énorme échec pour l'équipe de France. Les Bleus, champions du Monde en titre, sont sortis par la petite porte en huitièmes de finale de l'Euro après un match fou contre la Suisse (3-3, 4-5 TAB). Si cette rencontre n'a pas franchement été maîtrisée, c'est tout le tournoi des Tricolores qui risquent de poser quelques questions.

Après la victoire face à l'Allemagne (1-0), on voyait les Bleus très grands, trop grands même pour cette compétition. Le match contre la Hongrie (1-1) a commencé à calmer tout le monde et enfin la confrontation face au Portugal comptait un peu pour du beurre (2-2) puisque les deux nations se qualifiaient et qu'en plus Deschamps et sa bande finissaient premiers.

Rendez-vous en septembre

Mais, pour autant, faut-il exclure le fond de jeu et les tâtonnements du sélectionneur national ? Probablement pas. Alors que la Coupe du Monde 2022 arrive très vite, la fédération française et Noël Le Graët, son président, vont-ils penser à la succession de l'ancien milieu de terrain ? Nul ne le sait alors que son contrat court jusqu'à ce Mondial au Qatar. Le principal intéressé, lui, a donné un indice sur la suite.

« Mon avenir ? Ce n'est pas la question. Vous savez, on s'est dit des choses. Il y a de la solidarité, de l'unité dans ce groupe, une force qui se dégage. J'ai une responsabilité, je l'assume. Je suis avec eux, ils sont avec moi. C'est le sport, il faut l'accepter, même si ça fait mal. C'est prévu qu'on se voit en septembre (sourire) », a-t-il lâché au micro de beIN SPORTS après la rencontre. Après, tout le monde pensera à Zinedine Zidane...