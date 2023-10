Les commissions XXL versées par le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Si le FC Barcelone réalise un bon début de saison, avec 21 points en 9 journées et toujours aucune défaite, c’est notamment grâce aux arrivées de certains éléments durant l’été tels que les deux João (Felix et Cancelo). Deux joueurs prêtés au club. Car oui, les Catalans n’ont pas le choix que de bricoler depuis plusieurs années. Les finances dans le rouge, Joan Laporta et les siens doivent redoubler d’efforts pour réussir à attirer de grands joueurs à moindre coût. Une politique de transfert plutôt bien maîtrisée par le Barça, qui verse tout de même des énormes commissions aux agents de leurs recrues.

En effet, la plateforme spécialisée dans l’économie 2Playbook a examiné les comptes barcelonais avant que le club catalan présente, le 21 octobre prochain lors d’une assemblée, son rapport économique devant les membres de sa commission. On apprend ainsi que le FC Barcelone a versé 11,6 millions d’euros aux agents de joueurs au total jusqu’à présent, soit près de 4 fois plus qu’un an auparavant. Une somme considérable qui montre que rien n’est gratuit dans le football, même lorsque l’on s’offre des agents libres tels qu’Andreas Christensen ou encore Ilkay Gündogan en provenance de Manchester City. Les agents de ces derniers se frottent les mains en savant pertinemment que les Blaugranas ne peuvent pas se positionner sur des transferts records, ce qui profite donc à des hommes d’affaires comme Pini Zahavi (qui a ramené Lewandowski) et Jorge Mendes (João Felix et João Cancelo) pour toucher le pactole en termes de commissions.