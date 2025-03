Nouveau stade à 2 milliards d’euros, mercato, n°9 : les grosses annonces de Chelsea

Un serpent de mer. Ces dernières années, le projet d’un nouveau stade revient sans cesse sur la table du côté de Chelsea. Il y a dix ans, en 2015, l’ancienne direction, menée par Roman Abramovitch avait sérieusement avancé sur ce dossier avec une enceinte d’une capacité de 60 000 places pour un budget total de 500 M£, soit environ 597,5 M€. Mais trois ans plus tard, ce projet a été abandonné et s’est retrouvé au fond des tiroirs. Mais en 2022, la nouvelle direction du club londonien, incarnée par l’Américain Todd Boehly, est arrivée avec des rêves et des ambitions plein la tête. Concernant l’épineux dossier du stade, les dirigeants ont tout de suite été d’accord sur le fait qu’il fallait faire quelque chose pour avoir une enceinte d’une capacité supérieure d’ici à la fin de l’année 2030.

Un projet à près de 2 milliards d’euros

Très rapidement, ils ont donc investi dans un terrain de près d’1 hectare au début de l’année 2024. Mais un premier couac est venu semer le trouble. En effet, l’Evening Standard a révélé que les Blues ne pourraient entamer des travaux là-bas qu’à partir de 2027 afin de laisser le temps aux personnes résidant actuellement sur les lieux de trouver un nouveau logement. Quelques mois plus tard, en septembre, une autre mauvaise nouvelle est venue bouleverser les plans du CFC. En effet, The Sun a indiqué que les avis divergeaient et divergent toujours au sein du club anglais. D’un côté, il y a Boehly, prêt à se lancer dans un nouveau projet d’envergure pour bâtir un stade de 60 000 places à proximité d’Earl’s Court.

De l’autre, il y a Behdad Eghbali, copropriétaire de Clearlake Capital et personnalité importante de Chelsea, qui souhaite offrir un lifting à 1,8 milliard d’euros au mythique Stamford Bridge et augmenter sa capacité à 55 000 places. Elle est actuellement d’un peu plus de 40 000 places soit le neuvième stade avec la plus grosse capacité en Premier League. En coulisses, deux projets se sont donc opposés ces derniers mois, amplifiant les tensions au sein de la direction. Malgré cela, ce projet de nouveau stade est toujours envisagé par les têtes pensantes de Chelsea, qui veulent suivre l’exemple de Tottenham qui a su construire un stade neuf et ultra moderne ou de Manchester United, qui va investir dans un stade XXXL.

Boehly veut bâtir un nouveau stade

Ce lundi, Todd Boehly s’est ainsi exprimé sur ce sujet brûlant lors d’un entretien accordé à Bloomberg, relayé par The Sun. Il a reconnu qu’il y a des divergences d’opinions sans pour autant préciser la sienne. « Nous devons réfléchir à long terme à ce que nous cherchons à accomplir. Nous avons une opportunité majeure de développement de stade que nous devons concrétiser. Je pense que c’est là que nous allons soit nous aligner, soit finalement décider de prendre des chemins différents. Ce qui a été écrit et commenté relève bien plus du drame que de la réalité. Le développement des stades est clairement un thème. On va voir la NBA aller en Europe, ils ont besoin de stades, ils ont besoin d’arènes.»

Il poursuit : « nous sommes à l’avant-garde de la vague sportive, et les infrastructures sportives vont jouer un rôle majeur. Nous avons 16 ou 20 ans pour comprendre, vous savez, évidemment, à Londres, c’est très complexe. Ce n’est pas comme si nous construisions quelque chose en plein milieu d’un environnement rural. Nous devons nous soucier de nombreux publics. Les supporters de Chelsea en font assurément partie. À long terme, nous allons construire quelque chose de nouveau et nous trouverons une solution.» Très motivé à l’idée d’investir dans un projet à près de 2 milliards d’euros selon The Sun (1,91 Md€), l’homme d’affaires américain veut passer une nouvelle étape avec le club qui vaut bien plus cher à ses yeux aujourd’hui que le prix investi il y a trois ans.

L’Américain est cash sur le recrutement

Outre les infrastructures, Boehly a profité des micros tendus pour évoquer la politique de recrutement de l’écurie anglaise. Cette fois-ci, pas de discorde entre les dirigeants, qui sont tous sur la même longueur d’onde selon lui. L’idée est de recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde, à l’image de Messinho et Geovany Quenda. « Si vous observez l’évolution de l’équipe, nous sommes en phase avec nos objectifs et nos ambitions. C’est une équipe jeune. C’est une équipe avec des contrats longs. Tout cela était nouveau. Bien sûr, si nous avons réussi tout cela, c’est grâce au fait que nous sommes tous alignés sur la même idée. Nous mettons en œuvre un plan qui, à terme, permettra à Chelsea d’atteindre sa place. Nous sommes actuellement dans le top 4 du classement. Le statu quo est une bonne chose. Nous avons appris les uns des autres et nous allons pouvoir nous en sortir.»

Enfin, il a évoqué le mercato et la difficile quête d’un numéro 9 à Chelsea. «Les attaquants sont difficiles à trouver. Vous ne pouvez pas en trouver un à l’épicerie. C’est un ensemble de compétences incroyables et il faut avoir une mentalité fantastique. Ce qui est le plus mal compris, c’est que nous pensons que cela se mesure en années et non en mois. Il faut penser à court et à long terme. Nous nous concentrons sur une combinaison des deux et recherchons la meilleure façon d’y parvenir. C’est un exercice d’équilibre que de trouver ce compromis.» Cet été, les pensionnaires de Stamford Bridge, puisqu’ils seront là-bas encore quelques années au moins; vont malgré tout essayer d’injecter du sang neuf dans l’équipe. Ils ont déjà commencé leurs emplettes avec les arrivées de Dario Essugo et Geovany Quenda pour 75 M€.