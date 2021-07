Manchester United a un œil sur Giovanni Di Lorenzo

Selon les informations du média italien il Napolista, Manchester United serait intéressé par le profil du latéral droit italien Giovanni Di Lorenzo, qui devrait disputer la finale de l'Euro 2020 ce dimanche soir face à l'Angleterre. Les Red Devils seraient prêts à offrir 17 millions de livres sterling (soit 20M€) au Napoli pour s'adjuger ses services cet été. L'entraîneur norvégien souhaiterait apporter de la concurrence à son latéral anglais Aaron Wan-Bissaka la saison prochaine.

Le défenseur du Napoli est un titulaire indiscutable depuis la deuxième rencontre de la phase de poules, ratant seulement 135 minutes de la Squadra Azzurra dans la compétition (entré à la mi-temps contre la Turquie et sur le banc face au Pays de Galles). Le joueur de 27 ans avait avoué il y a quelques jours apprécier la Premier League : «J'aime le Premier, beaucoup : il y a de tout, du rythme, une action après l'autre et chaque course est une bataille...». Il n'est pas la seule cible des Mancuniens à ce poste, puisque l'international anglais Kieran Trippier est également dans les petits papiers d'OGS.