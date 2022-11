Liga : Séville se saborde face à la Real Sociedad

Trois jours après un chaud derby de Séville, qui avait offert un match nul (1-1) et une pluie de cartons (10 jaunes, 3 rouges) sur la pelouse du Betis, le Séville FC accueillait la Real Sociedad, pour le compte de la 14e journée de Liga. Pour cet ultime rendez-vous avant le Mondial au Qatar, les Andalous avaient, semble-t-il, conservé la hargne affichée lors du derby. Résultat : deux cartons rouges avant la 35e minute et une défaite 2-1 face à des Basques qui retrouvent le chemin du succès et grimpent à la 3e place.

Dans ce match, c'est Alexander Sorloth qui a frappé le premier, profitant d'une intervention manquée de Tanguy Nianzou (0-1, 20e). Dans la foulée, Ivan Rakitic a laissé ses coéquipiers à dix, expulsé - après utilisation de la VAR - pour une semelle sur Brais Mendez, qui tentait de lancer un contre (26e). Coupable d'une grosse semelle sur... le même Brais Mendez, Tanguy Nianzou rejoignait ensuite Ivan Rakitic au vestiaire, également exclu par Monsieur Del Cerro Grande (34e). Pour ne rien arranger aux affaires des Sévillans, ce diable de Brais Mendez était ensuite buteur, profitant d'un nouveau caviar de Mikel Merino pour doubler la mise (0-2, 36e). Alors qu'on croyait Séville proche de l'asphyxie, les troupes de Jorge Sampaoli réduisaient l'écart par Rafa Mir, buteur de la tête juste avant la pause, sur un centre d'Alex Telles (1-2, 44e). Pas de but dans le deuxième acte. Quatrième défaite pour Jorge Sampaoli (4 nuls, 2 victoires), Séville est 17e, aux portes de la relégation. Dans le même temps, Almería (14e) a profité d'un but de Leo Baptistao pour battre Getafe (15e).