Liga : sans solution, le Barça s'en remet à Memphis Depay

Après une victoire encourageante contre la Real Sociedad (4-2), le FC Barcelone devait enchaîner par un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, qui a commencé sa saison par un match nul sur la pelouse d'Elche, lundi dernier (0-0). Et pour ce premier déplacement sans Lionel Messi, Ronald Koeman avait opté pour un 4-3-3 classique avec la présence de Braithwaite, Griezmann et Depay en attaque. Pedri, Busquets et De Jong composaient le milieu de terrain et Alba, Piqué, Garcia et Dest étaient en défense juste devant Neto.

Alors qu'on attendait un Barça en maîtrise, à l'image de ce qu'il avait produit lors de la première journée, cela a été beaucoup plus compliqué que prévu. Très rapidement, Williams se montrait dangereux (1e, 10e) et le pressing des Leones se montrait payant dans les premières minutes. Pourtant, le Barça aurait pu rapidement calmer le jeu. Après un gros travail de Depay, l'ex-Lyonnais adressait une passe en retrait pour Braithwaite, qui loupe l'immanquable devant le but vide (6e).

Le Barça en grande difficulté

Mais le club basque insistait en début de partie et voyait un FC Barcelone en grande difficulté défensivement. Sancet, d'une belle frappe du gauche, trouvait la transversale de Neto (11e) et Williams voyait sa frappe être détournée par De Jong devant sa ligne (18e). Et pour rien arranger, Piqué, touché à un mollet, était remplacé par Araujo après une première demi-heure seulement. Sans solution dans ce premier acte, le Barça n'est pas parvenu à faire la différence. Après une faute de Braithwaite, Araujo voyait son but être refusé par l'arbitre (45e).

Mis à part les différences de Depay, l'attaque barcelonaise n'est jamais parvenue à inquiéter les Basques. Bilbao insistait et était tout proche d'ouvrir le score, mais Wiliams voyait sa frappe être déviée par Araujo, in extremis (46e). Finalement, à force de subir, le FC Barcelone a fini par céder. Sur un corner, Martinez plaçait une tête imparable pour Neto au premier poteau (1-0, 50e). Inoffensifs durant toute l'heure de jeu, les Blaugranas se dirigeaient vers une défaite logique...

Depay, encore un régal

Mais le meilleur joueur catalan de ce samedi soir a fini par réveiller ses partenaires. Lancé en profondeur sur la gauche de la surface, Depay contrôlait et lâchait une frappe puissante sous la barre d'un Agirrezabala impuissant (1-1, 75e). Le Néerlandais aurait même pu s'offrir le but de la victoire, mais a manqué le cadre à bout portant (86e).

Malgré son tandem De Jong-Depay très performant, le Barça a fait preuve d'énormément de lacunes défensives et s'en sort bien en concédant seulement un match nul, alors qu'Eric Garcia a été exclu (90e+3). Dominateur durant toute la partie, l'Athletic peut avoir des regrets avant un déplacement au Celta Vigo lors de la prochaine journée. La suite pour le FCB ? La réception de Getafe, au Camp Nou.

