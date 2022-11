PSG : Hugo Ekitike, ça ne rentre toujours pas

La suite après cette publicité

«Hugo est un joueur avec un potentiel incroyable. Il a découvert pendant 10 jours le très haut niveau à son arrivée. Il lui a fallu plusieurs séances pour trouver ses repères dans le jeu et être en connexion avec l'animation offensive de l'équipe. Je trouve qu'il progresse beaucoup. Il est très bon dans les séances aussi. Je lui ai dit que les bonnes périodes allaient arriver très rapidement». Le 17 septembre dernier, Christophe Galtier assurait que Hugo Ekitike allait bientôt bénéficier d'un meilleur temps de jeu. Le coach parisien avait également laissé entendre la même chose avant le déplacement à Reims. Au final, l'ancien Rémois recruté cet été est rarement apparu sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Cet après-midi, face à Lorient, Ekitike a connu sa deuxième titularisation de la saison, un peu plus d'un mois après sa première (contre Nice). Face aux Aiglons, alors qu'il remplaçait Kylian Mbappé, le néo Parisien avait vécu un après-midi compliqué. Sur le terrain de Lorient, Ekitike faisait la paire avec le Bondynois et Neymar. L'occasion pour ouvrir enfin son compteur face à l'une des bonnes surprises de cette première moitié de saison de Ligue 1. Il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais Ekitike débutait plutôt bien son match en profitant du pressing payant de Neymar sur Mvogo pour être passeur décisif pour le Brésilien. Sa première offrande de la saison. La suite, en revanche, a été beaucoup plus frustrante pour lui.

Un gros manque d'efficacité

Le numéro 44 du PSG a passé une bonne partie de son temps à courir dans le vide, soit pour aller presser, soit pour espérer un petit bonbon de la part de ses partenaires. Ces derniers ont rarement utilisé le 1m90 de l'ancien Rémois pour le servir en centres, mais ils lui ont tout de même donné plusieurs balles de break. A la 31e minute tout d'abord lorsque Neymar le met dans un fauteuil, devant le but. Au-dessus. Ekitike pouvait enrager. Et ce n'était pas terminé. Repris par Neymar quand il s'est embarqué dans un dribble face à plusieurs Lorientais (37e), l'attaquant parisien a gâché deux autres balles de but en toute fin de première période (42e, 44e). Un manque d'efficacité qui aurait pu être préjudiciable aux Rouge et Bleu puisque Lorient a réussi à revenir au score à la 53e minute.

Remplacé par Soler à la 76e, Ekitike a finalement pu souffler lorsque Danilo Pereira est venu offrir la victoire aux siens sur corner. Forcément frustrant pour lui, même si le principal intéressé veut rester optimiste. «J'ai eu du temps de jeu, cela faisait très longtemps. Je suis satisfait de ma performance, même si je peux faire mieux. Cela fait plaisir de prendre les trois points. Vers la fin j'avais des crampes, ca faisait bizarre mais il faut s'adapter et laisser la place aux autres. Les repères ne m'ont pas manqué, je comprends mieux les autres et la manière de jouer ici, ça vient et j'ai pu être décisif aujourd'hui. Sur ma frappe manquée ? Il y a eu de la précipitation, mais là, ça revient, je me crée des occasions, c'est le principal. Maintenant, ça vient de plus en plus, quand ça va enfin rentrer, il y en aura à foison». C'est tout le mal qu'on lui souhaite.