Le Havre - PSG : les compositions probables

Honneur au haut du tableau. La 24e journée de Ligue 1 a débuté hier soir avec le nul de Lens à Strasbourg (1-1) et se poursuit ce soir avec le déplacement du PSG sur la pelouse du Havre (coup d’envoi à 21h05). Malgré l’essentiel assuré en milieu de semaine contre Monaco, avec la qualification pour des 8es de finale de Ligue des Champions face à Chelsea, le champion d’Europe en titre n’a pas rassuré. Il est toujours confronté à des doutes dans son jeu et n’est pas certain d’être en capacité de reproduire ce qu’il a montré la saison dernière. S’il a l’occasion d’à nouveau creuser l’écart en tête du championnat, la L1 ne lui est pas acquise.

La suite après cette publicité

Avec l’enchaînement des matchs, Luis Enrique devrait faire tourner une bonne partie de son effectif ce soir au stade Océance. Pas de Chevalier dans les buts en revanche, toujours remplaçant de Safonov devenu numéro un à la force de ses performances. Le Russe jouerait derrière une défense à quatre très remaniée avec les présences de Zaïre-Emery pour faire souffler un Hakimi en deçà de ses performances d’avant blessure et d’avant CAN, de l’irrégulier Zabarnyi, Beraldo et Lucas Hernandez au poste de latéral gauche.

La suite après cette publicité

Un onze parisien très remanié

Au milieu de terrain aussi il y aura de la rotation. Vitinha est tout de même pressenti pour débuter. Il devrait même porter le brassard de capitaine. Pour l’épauler, pas de Joao Neves, ni de Fabian Ruiz, dont l’état physique commence sérieusement à inquiéter, lui qui est absent pour au moins deux semaines supplémentaires, mais plutôt le jeune Dro Fernandez, qui a fêté sa première titularisation le week-end dernier, et Kang-In Lee. Enfin devant, Mbaye et Barcola débuteraient sur les ailes en soutien de Ramos, titulaire comme face à Metz.

Pour Didier Digard et ses hommes, il s’agira d’effacer le faux pas de Nantes pour retrouver le chemin de ce bon début d’année 2026. Diaw devrait être le gardien, malgré l’ombre de Mpasi. Dans ce 4-3-3 organisé par le technicien havrais, Pembélé et Zouaoui commenceraient sur les côtés avec Zagadou et Lloris en charnière. Gourna-Douath évoluerait devant cette défense, aidé par Ebonog et Ndiaye qui auraient plus de responsabilités dans le jeu. Devant, Doucouré et Boufal animeraient les flancs pour alimenter Soumaré en pointe.