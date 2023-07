L’incroyable révolution totalement risquée de Liverpool prend forme !

La suite après cette publicité

Vrai cataclysme de ne par voir Liverpool en Ligue des Champions l’an prochain. Absents de la compétition pour la première fois depuis 2017, les Reds semblaient avoir une place assurée tant leur projet - à l’image de Manchester City - semblait en avance sur la concurrence. Pourtant, la saison dernière qui avait démarré par une éclatante victoire contre les Sky Blues lors du Community Shield (3-1) s’est achevée sur un ouf de soulagement d’accrocher une place européenne. Ce qui témoigne une vraie saison noire pour les Scousers. Dans ce contexte, un mercato actif était attendu de la part de la formation anglaise qui a réalisé une forte révolution.

Déjà, les fins de contrats de plusieurs cadres ont facilité les choses. Ainsi, Alex Oxlade-Chamberlain (toujours libre) et Naby Keïta (Werder Brême) ont payé leurs trop nombreuses blessures et n’ont pas été conservés. Désormais âgé de 37 ans, James Milner n’a pas rempilé et a rebondi à Brighton tandis que Roberto Firmino a été l’un des joueurs à avoir succombé aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Si on rajoute le retour de prêt d’Arthur Melo à la Juventus, très vite l’idée d’une reconstruction au cœur du jeu a pris un sens. C’est dans ce cadre que les Reds ont dégainé d’emblée avec le recrutement d’Alexis MacAllister (24 ans) en provenance de Brighton & Hove Albion pour 42 millions d’euros.

À lire

Mercato Liverpool : Fabinho a accepté l’offre d’Al-Ittihad !

Un vent de jeunesse à Liverpool

Avec un nouvel homme fort pour rentrer dans le système en 3-4-3 mis en place par Jürgen Klopp sur la fin de saison (Alisson - Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Alexander-Arnold, Fabinho, Jones - Salah, Gakpo, Diaz) et capable de prendre le rôle de Curtis Jones, Liverpool commençait à offrir le matériel idéal pour les idées du coach allemand et cela ne s’est pas arrêté. Lâchant pas moins de 70 millions d’euros sur Dominik Szoboszlai (22 ans) pour occuper le rôle de Jordan Henderson, la mue des Reds s’est poursuivie. Dès lors, on est entré dans la deuxième phase du mercato avec de nombreuses pistes que ce soit pour l’attaque avec Victor Osimhen (Naples), Federico Chiesa (Juventus) ou Keito Nakamura (LASK) mais aussi le milieu avec Gabri Veiga (Celta), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et Khephren Thuram (Nice) pour des intérêts plus ou moins concrets. Un seul se distingue et c’est pour l’entrejeu, il s’agit de Roméo Lavia.

La suite après cette publicité

Excellent cette saison avec Southampton malgré la relégation des Saints, le jeune belge est l’objet d’une lutte intense entre les Reds et Chelsea. Son club réclame environ 55 millions d’euros pour le milieu de 19 ans. Pour la défense, Liverpool est intéressé cette fois par Micky van de Veen (22 ans). Le défenseur central néerlandais de Wolfsbourg est aussi suivi par Tottenham. Deux possibles nouvelles têtes qui se conjuguent bien à la volonté de Liverpool d’apporter plus de sang neuf dans son collectif. Par contre si des arrivées sont attendues, de nouveaux départs importants se dessinent.

Un milieu de terrain démantelé

Dernière grosse tendance de ce mercato, le départ de Fabinho du côté de l’Arabie Saoudite et d’Al-Ittihad se confirme comme nous vous l’avons révélé. Le milieu défensif brésilien de 29 ans pourrait ainsi rapporter pas moins de 45 millions d’euros à Liverpool qui ne manquera pas de réinvestir cet argent pour continuer sa mue dans l’entrejeu. Toujours entre Liverpool et l’Arabie saoudite, mais cette fois à Al Ettifaq où Steven Gerrard est devenu entraîneur, c’est le capitaine Jordan Henderson qui pourrait faire l’objet d’un transfert. Malgré un statut d’historique, Jordan Henderson est de moins en moins intouchable et est en pleine hésitation pour son avenir.

La suite après cette publicité

Si cette proposition l’intéresse d’autant qu’il retrouverait son prédécesseur au capitanat des Reds comme coach, le milieu de terrain entend d’abord s’entretenir avec Jürgen Klopp. Un départ probable, mais pas encore définitif donc pour l’international anglais. À Jordan Henderson s’ajoute le troisième larron du trio de la saison 2021/2022, à savoir Thiago Alcantara. Pour lui la situation est différente, car il n’est pas interdit qu’il fasse sa dernière année de contrat chez les Reds mais ces derniers ne sont pas fermés à une vente si jamais quelqu’un propose environ 20 millions d’euros. Pour le moment rien de concret ne se dégage, mais cela pourrait évoluer au fil des semaines. Que ce soit sur le plan des arrivées comme des départs, Liverpool réalise un été très actif. À voir si cette tactique sera payante la saison prochaine …