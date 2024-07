Nottingham Forest : Moussa Niakhaté annonce son départ

C’est un transfert qui ne devrait plus tarder à être officialisé. Il y a quelques jours, nous vous révélions que l’OL allait s’offrir le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté. Du haut de ses 28 ans, l’ancien défenseur de Mayence évoluait du côté de Nottingham Forest depuis deux saisons. Et ce mercredi, il a annoncé son départ du club anglais.

«Après deux saisons mémorables avec vous, je vais ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière, mais avant cela, je ne peux pas partir sans vous adresser un petit message à tous. Merci de m’avoir permis de me sentir chez moi dès le premier jour. J’ai toujours ressenti votre amour et votre soutien à chaque fois que j’entrais sur le terrain, mais ce qui est fou, c’est que je l’ai ressenti encore plus dans les moments les plus difficiles, en particulier lors de ma blessure. Cela a été le moment le plus difficile de ma carrière, mais tout le monde à Forest, du staff à mes coéquipiers en passant par les supporters, m’a donné une raison de sourire chaque jour et je ne l’oublierai jamais», peut-on notamment lire sur ses réseaux sociaux.