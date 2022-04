West Ham - OL : les réactions à chaud de Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar

Tenu en échec à West Ham à l'occasion des quarts de finale aller de la Ligue Europa (1-1), l'Olympique Lyonnais reste malgré tout en bonne posture avant de retrouver les Hammers, la semaine prochaine, au Groupama Stadium. Une rencontre qui aurait malgré tout pu tourner à l'avantage des Lyonnais, en supériorité numérique tout au long de la seconde période après l'expulsion de Cresswell. Interrogé à l'issue de cette partie, Houssem Aouar a d'ailleurs regretté le manque d'efficacité offensive des siens.

«On aurait pu l’emporter, en faisant la différence en seconde période. On a eu quelques occasions, mais on ne les a pas bien gérées. C’est un peu mitigé. Il y a une 2ème manche, à nous de la gagner. On va aborder Strasbourg avec détermination», a notamment déclaré le milieu rhodanien au micro d'OLPLAY. Même son de cloche pour Tanguy Ndombélé, auteur du but égalisateur : «à 11 contre 10, on se prend un but. On doit se contenter du match nul aujourd’hui. Ça fait plaisir de marquer, mais j’aurais préféré la victoire pour l’équipe. On va bien se préparer pour le match retour, et pour Strasbourg ce week-end».