Les débuts tonitruants d’Axel Disasi impressionnent Aston Villa !

Et si Aston Villa était le grand gagnant du dernier mercato ? Une chose est sûre, les pensionnaires de Villa Park peuvent, aujourd’hui, se targuer d’avoir flairé les quelques bons coups à saisir lors de la dernière fenêtre hivernale. Et pour cause. Si l’actuel 7e de Premier League, bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire contre Bruges (3-1), apprécie aujourd’hui les performances XXL de Marcus Rashford et Marco Asensio, une autre recrue brille également de mille feux : Axel Disasi.

Le défenseur français impressionne !

Courtisé par plusieurs écuries cet hiver, le défenseur français, prêté par Chelsea, a en effet décidé de poursuivre sa carrière sous le maillot des Villans. «Aston Villa est heureux d’annoncer le prêt d’Axel Disasi de Chelsea. Le Français rejoint Villa pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Disasi a joué plus de 300 fois en club et a été sélectionné cinq fois au niveau international. Le défenseur central a l’expérience de la Ligue des Champions et a également représenté son pays à la Coupe du Monde de la FIFA», précisait, à ce titre, le communiqué de la formation anglaise. Et que dire depuis son arrivée du côté de Villa Park…

Passé de remplaçant à Chelsea, qualifié en Conference League, à titulaire indiscutable avec Aston Villa, toujours en course dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Disasi enchaîne les performances de très haute volée et apporte toute sa sérénité au sein de l’arrière-garde. Aux côtés de Tyrone Mings ou Boubacar Kamara, l’international français aux 5 sélections profite de son repositionnement dans l’axe de la défense des Villans pour montrer son autorité. Mais ce n’est pas tout. Polyvalent, le natif de Gonesse impressionne aussi dans un rôle de latéral droit. Déjà éblouissant lors de la victoire contre Bruges en C1, Disasi a encore brillé ce samedi contre Brentford à l’occasion de la 28e journée de Premier League.

Son avenir déjà discuté, les Bleus en ligne de mire

Solide dans le duel (8 duels remportés), fiable défensivement (1 ballon récupéré, 2 interceptions) et juste techniquement, l’ancien Monégasque a finalement été élu homme du match après le succès des siens (1-0). Une nouvelle performance étincelante logiquement saluée par la presse britannique. «L’intensité avec laquelle il a joué ce soir était incroyable», notait à ce titre Sky Sports. «Les quatre défenseurs ont fait un travail fantastique. Nous avons obtenu ces trois points, cela nous donne de la confiance pour essayer de continuer à nous battre pour une position européenne», indiquait de son côté Unai Emery après la rencontre alors que son équipe pointe désormais à deux petites longueurs seulement de Manchester City, quatrième.

Selon nos dernières informations, Aston Villa - d’ores et déjà séduit par l’impact du droitier d’1m91 - aimerait d’ailleurs le conserver à l’issue de son prêt. Méfiance toutefois car toujours d’après nos indiscrétions, celui qui pourrait faire son retour avec les Bleus lors du prochain rassemblement est également suivi par d’autres clubs de Premier League. Une chose est sûre, avec un Axel Disasi à ce niveau-là et un collectif aussi bien huilé, Aston Villa peut légitimement viser de très belles choses en cette fin de saison 2024-2025.