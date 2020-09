Accord Liverpool-Bayern Munich pour Thiago Alcantara !

Thiago Alcantara et le Bayern Munich, c'est fini. Le club allemand l'a assez vite compris, une fois que le joueur avait refusé la prolongation de contrat proposé, restant lié jusqu'en 2021 seulement. Le besoin d'un nouveau challenge a été entendu par la direction bavaroise, qui n'a pas cherché à le retenir outre mesure.

La suite après cette publicité

Cependant, elle n'allait pas pour autant le brader. La somme de 30 M€ a été réclamée aux courtisans, correspondant à la situation contractuelle et à l'âge de l'international espagnol (29 ans). Liverpool a vite été désigné comme le grand favori puisque c'est là-bas que le milieu de terrain souhaitait réellement signer. Mais les Reds ont joué la montre, agaçant de plus en plus le Bayern.

Liverpool est d'accord pour payer les 30 M€

Mais cette fois-ci, les choses ont avancé. Comme le rapporte The Athletic, Liverpool a lancé son offre, et elle colle aux demandes munichoises. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le Bayern souhaitait que le dossier soit réglé avant sa reprise de la Bundesliga, prévue vendredi contre Schalke 04.

Reste désormais à Thiago Alcantara de s'entendre avec Liverpool, ce qui devrait être une formalité. Il vient renforcer une escouade déjà très bien constituée. Son arrivée pourrait inciter les Reds à laisser filer Georginio Wijnaldum, courtisé par Ronald Koeman au FC Barcelone. Avec un possible milieu Fabinho-Henderson-Thiago Alcantara, Liverpool a de quoi faire peur à de nombreuses équipes !