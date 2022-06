La Salernitana en contact avec Ricardo Mangas

Au sortir d'une saison compliquée avec les Girondins de Bordeaux (30 apparitions, 3 réalisations), marquée par la relégation en Ligue 2, Ricardo Mangas (24 ans) est retourné à Boavista à l'issue de son prêt, le club au scapulaire n'ayant pas levé son option d'achat fixée à 1 M€. Le latéral gauche ne devrait toutefois pas rester longtemps chez les Axadrezados.

Selon nos informations, la Salernitana a manifesté un intérêt pour le Portugais formé à Benfica. Des contacts existent déjà entre le club italien et l'entourage du joueur, qui ne serait pas contre une aventure en Serie A. O Jogo expliquait, un peu plus tôt cette semaine, que des écuries en France et en Belgique suivaient aussi ce dossier attentivement.