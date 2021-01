Chelsea : Thomas Tuchel annonce la couleur

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel, arrivé avant-hier à Londres pour entraîner Chelsea, faisait sa grande première sur le banc des Blues, à Stamford Bridge, ce mercredi contre Wolverhampton. Organisés en 3-4-3, ses joueurs n'ont pas trouvé la faille et ont fait un match nul contre les Wolves (0-0). On peut dire que la première de l'Allemand n'a pas fait des ravages outre-Manche et, pis encore, il s'est plutôt fait allumer par la presse britannique après la rencontre.

« En même temps, nous devons être réalistes. Il y a beaucoup d'équipes entre nous et la quatrième place, beaucoup de points entre nous. Peut-être que la meilleure chose maintenant, en arrivant au milieu de la saison, est de ne pas perdre de vue que l'on part de très loin. Il faut travailler au quotidien sur les détails, sur la progression de notre jeu et les points suivront. Nous avons la capacité de battre tout le monde dans chaque compétition avec cette équipe. C'est mon travail d'amener l'équipe à son niveau le plus rapidement possible. Nous sommes là pour ça. Pas à pas », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Tuchel veut faire peur

Car le vrai problème est que les attentes sont énormes chez les Blues, au vu du recrutement pharaonique de l'été dernier. Mais l'ancien du Paris Saint-Germain est très satisfait du groupe qu'il a trouvé et compte bien faire beaucoup de mal, à l'avenir, aux autres équipes du championnat. Il a exprimé ses envies et ce qu'on peut dire c'est que les fans de l'écurie londonienne auront probablement envie d'aller à la guerre avec un Thomas Tuchel si conquérant.

« Ce que j'ai vu hier (lors de la première séance d'entraînement, ndlr) était très ouvert et utile. J'ai trouvé une équipe ouverte à nos idées. Ma première composition était forcément très injuste. Je n'avais aucune raison de laisser qui que ce soit de côté. Désormais, c'est le point de départ et nous allons nous concentrer sur nos forces et nos qualités, et nous allons construire une équipe contre laquelle personne ne veut jouer, c'est le défi. C'est à moi de le faire le plus vite possible. Pour aujourd'hui (le match d'hier soir, ndlr), j'étais très content », a-t-il conclu sur le sujet. Voilà qui est dit !