Premier League : Arsenal cale face à Manchester United

Deuxième du championnat, Arsenal restait sur un nul à Nottingham (0-0) et une défaite contre West Ham (0-1) en Championnat, malgré sa démonstration en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven (7-1). Loin de la lutte pour le titre, les Gunners cherchaient surtout à distancer Nottingham, qui n’était plus qu’à quatre points de leur place avant le match. De son côté, Manchester United, 14e, accumulait les déceptions : éliminé de la Cup par Fulham, incapable d’enchaîner les victoires, il comptait déjà 12 défaites en 27 journées. L’entame de match n’a pas été très rassurante pour les hommes de Ruben Amorim, tant Arsenal a largement dominé la possession et le jeu.

Mikel Merino a décoché une belle frappe aux abords de la surface, frôlant le poteau droit (10e). Dix minutes plus tard, Ödegaard, servi par Partey à une vingtaine de mètres, a tenté la première frappe cadrée du match. Onana s’est bien couché sur sa gauche pour bloquer le tir à ras de terre du capitaine des Gunners. Mais malgré ce début de rencontre en fanfare, Arsenal a rapidement fait fausse note. Sur un coup franc parfaitement exécuté, Bruno Fernandes a envoyé le ballon dans les filets, terminant sa course à côté du poteau droit (45e+2, 1-0). Il s’agit de son 7e but en 27 matches de Premier League cette saison.

Arsenal se contente d’un point

Sonné, Arsenal a tenté de réagir dès le retour des vestiaires. Ödegaard a contrôlé une passe difficile aux abords de la surface et a tiré vers le haut du but. Onana a effectué une magnifique parade (51e). De son côté, United n’a pas relâché la pression. Joshua Zirkzee a manqué une belle occasion en reprenant un centre dans la surface. Sa frappe à ras de terre vers le centre du but, trop faible, a été facilement arrêtée par le gardien (59e). Malgré une nette possession de près de 70 % à l’heure de jeu, les hommes d’Arteta n’ont pas réussi à revenir au score.

Mais c’était sans compter sur Declan Rice, qui, après avoir reçu une excellente passe aux abords de la surface, a envoyé le ballon au fond des filets adverses (74e, 1-1). Par deux fois, Martinelli a failli offrir la victoire mais le Brésilien a manqué de réussite (82e, 90e+2). Si Rasmus Højlund a bien failli marquer (87e) sur un joli centre dans la surface macunienne, la double parade de Raya a finalement sauvé les Gunners (90e+4) dans les ultimes instants du match. Après leur large victoire en Coupe d’Europe, Arsenal n’a pas réussi à reproduire l’exploit en championnat. Au classement, les Gunners restent dauphins de Liverpool, mais voient leur avance sur Nottingham commencer à se réduire comme peau de chagrin. De son côté, Manchester United a remporté une victoire précieuse, grimpant à la 14e place de la Premier League, devant Everton et West Ham, qui pointent à un seul point derrière les Red Devils.