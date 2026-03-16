Michael Owen lâche une grosse prédiction sur Manchester United

Les Red Devils réalisent-ils une deuxième partie de saison parfaite ? À l’heure actuelle, Manchester United semble effectivement réaliser des performances remarquables en Premier League, et la récente victoire à domicile face à Aston Villa pourrait bien le confirmer (3-1). Les hommes de Michael Carrick ont mis le feu dans leur antre ce dimanche, ramenant trois points précieux dans ce sprint final. Derrière Arsenal — leader du championnat — et Manchester City (2e), les Mancuniens (3e) pourraient créer la surprise et se rapprocher tout doucement des Skyblues. Par ailleurs, Michael Owen, ancien attaquant anglais, lâche sa prédiction.

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Sur le plateau de TNT Sports, l’homme de 45 ans a notifié : « Manchester United va jouer en Ligue des champions la saison prochaine, j’en suis très certain. Ils pourraient bien avoir une bonne chance de rattraper Manchester City ». Avant d’analyser la réalisation de Matheus Cunha, buteur face aux Villans, après un cadeau envoyé par Bruno Fernandes. « Il est tout simplement exceptionnel et c’est du Manchester United de première classe, avec des contre-attaques rapides. Mbeumo fait un appel de balle, mais la vision du jeu de Fernandes est incroyable. Konsa jette un coup d’œil et perd son élan. Quelle finition ».