Mercato Nice : les premiers gros chantiers de l’été

Après avoir terminé à la 9e place du classement de Ligue 1 cette année, l’OGC Nice se prépare à un mercato assez agité. Cette saison a permis d’illustrer certains manques de l’effectif niçois et certains joueurs n’ont pas su répondre aux attentes. Depuis le rachat du club par INEOS il y a maintenant deux saisons, le club peine encore à lancer son projet. Le premier chantier qui attend la direction niçoise et donc évidemment celui du directeur sportif Florian Ghisolfi est celui de l’entraîneur. Malgré une bonne première sur le banc, Didier Digard ne restera pas à Nice et le club donc un nouveau coach.

Le nom de Graham Potter, libre depuis son aventure manquée avec Chelsea, est revenu avec insistance. Le coach britannique est très apprécié de Sir Jim Ratcliffe et donc par conséquent d’INEOS. Selon nos informations, l’ancien directeur sportif de Lens Florian Ghisolfi étudie plusieurs autres profils et a donc plusieurs plans pour Nice. Il ne souhaite pas se précipiter ni se restreindre et sait que sans Coupe d’Europe, il a le temps de bien choisir le nouvel entraîneur puisque l’entraînement du groupe pro reprend le 2 juillet.

Un groupe restreint

L’OGC Nice va aussi devoir gérer un effectif jugé trop fourni. L’idée est de le restreindre et donc de se séparer de plusieurs éléments. Le départ de Rares Ilie en prêt est déjà officialisé à Lausanne. Les négociations entre Kasper Dolberg et Anderlecht sont à l’arrêt pour le moment puisque le club belge propose une offre trop faible pour l’OGCN (de l’ordre de moins de 3 M€). L’international néerlandais Calvin Stengs est aussi sur le départ. Arrivé en 2021 et prêté à Antwerp cette saison, l’ailier de 24 ans n’a pas encore d’offre concrète. De son côté, Alexis Beka Beka est en partance pour l’étranger, Besiktas est intéressé. Mais ce n’est pas tout.

Selon nos informations, Nice mise aussi sur le duo Moffi-Laborde devant et seul un départ de Laborde (qui n’est pas prévu) pousserait la direction à bouger. Enfin, au niveau des départs, les cas Thuram et Todibo n’avancent pas pour l’instant. S’il y a des intérêts de clubs de Premier League (Liverpool pour Thuram), pour le moment, rien n’a vraisemblablement avancé. Un temps annoncé sur le départ, Alexis Claude-Maurice devrait bien rester au club qui cherche aussi un latéral gauche pour concurrencer Melvin Bard. Enfin, une autre surprise n’est pas à exclure dans le mercato niçois..