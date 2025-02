Le Qatar veut racheter Tottenham

Très largement décrié par les supporters, le président de Tottenham, Daniel Levy, pourrait avoir la possibilité de rester aux Spurs grâce à un consortium cherchant à racheter le club. Selon les informations du Guardian, un groupe d’investisseurs qataris serait prêt à offrir à Levy un contrat à long terme pour continuer à diriger les Spurs en tant que président exécutif. Conserver Levy serait une décision controversée étant donné l’antipathie envers le président de nombreux fans de Tottenham, mais les investisseurs souhaitent conserver son expertise. Les Qataris veulent prendre le contrôle des Spurs, mais le projet de rachat pourrait prendre la forme d’un rachat par étapes.

Selon un modèle envisagé par les investisseurs, Levy se verrait offrir un contrat de gestion pour diriger le club, qui resterait en place même si Enic, qui détient 86,91 % de Tottenham, devenait actionnaire minoritaire. Il est la personnalité la plus influente de Tottenham depuis 2001, lorsqu’Enic a acheté 29,9 % du club à Alan Sugar avant d’en prendre le contrôle total six ans plus tard. Sous la direction de Levy, la situation financière des Spurs s’est transformée, l’homme de 63 ans ayant orchestré la construction de leur nouveau stade et fait de Tottenham l’un des clubs les plus riches d’Europe avec un revenu annuel de plus de 500 millions de livres sterling.