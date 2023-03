Le FC Barcelone a identifié 5 recrues pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone ne vit pas la meilleure période de sa saison. L’affaire Negreira est en train de lui causer pas mal de soucis, même si pour le moment, aucune sanction ne lui est tombée dessus. La donne pourrait bien être différente au fur et à mesure de l’enquête menée par le parquet anti-corruption. Ce n’est pas tout. Il y a aussi l’actualité brûlante autour de Gavi. Prolongé, le milieu de terrain a vu la justice espagnole annuler son nouveau contrat en raison d’une masse salariale trop élevée par rapport aux règles du fair-play financier.

Il y a un vrai risque de perdre le jeune joueur de 18 ans car il est de nouveau libre en juin avec ce précédent bail qui le lie avec l’équipe réserve et non avec l’équipe première. D’ailleurs Liverpool et Manchester City ont senti le coup en s’immisçant déjà dans ce dossier. Joan Laporta a sans doute vécu de meilleurs moments à la tête du club. Il peut toujours se redonner le moral en regardant le classement de Liga où les Culés possèdent 9 points d’avance sur le Real. Le titre leur tend les bras, comme une qualification en Ligue des Champions.

Le Barça a déjà tout prévu mais…

La planification de la saison prochaine peut donc déjà démarrer. En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Gavi, le FC Barcelone a déjà ciblé 4 recrues prioritaires en vue de l’été. Selon AS, comme l’an passé avec Franck Kessié, Andreas Christensen et Héctor Bellerín, l’accent sera mis sur les joueurs libres. Deux éléments ciblés de longue date sont dans cette situation. Ilkay Gündogan (Manchester City) et Iñigo Martínez (Athletic) sont annoncés mais les négociations ne sont pas encore terminées. Et il faudra faire avec le fair-play financier.

Les Blaugranas comptent aussi sur le retour de l’ailier marocain Ez Abde, actuellement prêté à Osasuna. Enfin, il y a deux autres dossiers chauds mais qui impliquent de grosses sommes d’argent que le club n’a pas pour le moment. Il y a déjà Juan Foyth, déjà ciblé l’été dernier. L’Argentin sous contrat avec Villarreal possède une clause libératoire de 54 M€. Puis, Vitor Roque, l’attaquant brésilien de l’Athletico Paranaense dont le nom revient avec insistance ces dernières semaines. Son transfert est actuellement estimé à 40 M€.