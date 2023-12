Ligue 1 : grâce à deux arrêts sur penalty de Lucas Chevalier, le LOSC domine Metz

Lille accroche le bon wagon et peut rendre grâce à Lucas Chevalier. Invaincu depuis plus de deux mois toutes compétitions confondues (10 matches), le club nordiste a étendu sa série ce dimanche en s’imposant 2-0 face à Metz, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Si tout avait démarré à l’envers avec ce penalty concédé à la demi-heure de jeu, les Lillois ont pu s’en remettre à leur gardien, déterminant devant Elisor. Juste avant la pause, les Messins ont ensuite vu le ciel lillois leur tomber brutalement dessus. Yusuf Yazici avait ouvert la marque en flairant le mauvais renvoi d’Oukidja (45+1e), avant que Jonathan David n’alourdisse l’addition quatre minutes plus tard sur un penalty obtenu suite à une poussette de Candé (45+4e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 26 14 8 7 5 2 19 11 10 Metz 16 14 -7 4 4 6 15 22

Un temps additionnel qui aura eu raison des Grenats, sans les abattre pour autant. Dix minutes après le retour des vestiaires, les joueurs de László Bölöni bénéficiaient d’un nouveau penalty. Mais ce n’était pas faute d’avoir prévenu qu’un spécialiste de l’exercice se dressait devant Camara. Encore une fois, Lucas Chevalier repoussait la tentative messine, de quoi embellir sa dynamique du moment avec 3 arrêts sur ses 5 derniers penaltys concédés. Il était encore décisif (68e, 76e) pour permettre à son équipe de clôturer une belle semaine, initiée avec un succès à Ljubljana en C4 jeudi (2-0). Au classement, cette nouvelle victoire permet au LOSC de consolider sa 4e place, à une unité de Monaco. Metz campe à la 10e position.