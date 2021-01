Ligue 1 : ça se tend à l'OM !

La suite après cette publicité

Ce samedi, l'Olympique de Marseille s'est à nouveau incliné, contre l'AS Monaco. C'est la troisième fois de suite en Ligue 1 après les revers contre Nîmes et Lens et la quatrième toutes compétitions confondues si on compte le Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain. Par conséquent, l'OM a probablement dit au revoir à ses rêves de podium en fin de saison et donc à une éventuelle nouvelle qualification pour la Ligue des Champions édition 2021-2022.

André Villas-Boas, le coach du club marseillais, est apparu dépité en conférence de presse d'après-match. S'il a mis l'accent sur les erreurs d'arbitrage en sa défaveur et qu'il continue de penser que l'OM n'est pas arbitré comme les autres équipes de Ligue 1, le mal est plus profond. L'Équipe et La Provence font un état des lieux ce lundi matin et cela n'a rien de réjouissant pour le supporter lambda du dernier dauphin du Paris SG en championnat.

AVB pas sur le départ

En effet, si tout le monde est à peu près content du travail du directeur sportif, Pablo Longoria, ça tangue sévère aux autres étages du club. Le quotidien régional explique que Frank McCourt, absent depuis un long moment maintenant, a tout fait pour rapprocher André Villas-Boas et son président Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier fera d'ailleurs une sorte d'unanimité contre lui, notamment auprès des supporters qui ont refusé d'assister à ses voeux ce dimanche.

Le groupe sentirait un AVB proche de l'implosion et de colères dévastatrices et la brouille entre Florian Thauvin, qui va partir libre à la fin de la saison, et Dimitri Payet, prolongé l'été dernier jusqu'en 2024, n'ajouterait, évidemment, que des problèmes. Pour le moment, le départ d'André Villas-Boas ne serait pas imaginé par la direction phocéenne malgré les dernières informations en provenance d'Espagne. Mais le calendrier s'annonce chargé puisque l'OM va affronter Rennes la semaine prochaine avant de recevoir le Paris SG à l'Orange Vélodrome...