OM : le bel hommage de Pablo Longoria à Jean-Louis Gasset

Depuis l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset (72 ans), le monde du football lui rend un hommage appuyé. Figure emblématique du MHSC, Gasset s’était également fait un nom au Paris Saint-Germain ou à l’AS Saint-Étienne. Venu jouer les pompiers de service à l’Olympique de Marseille au début de l’année 2024, pour remplacer Gennaro Gattuso, le natif de Montpellier laissera un souvenir impérissable à Pablo Longoria. Le président de l’OM lui a d’ailleurs rendu un vibrant hommage.

La suite après cette publicité

« C’est inattendu, cela m’a fait un coup, c’est une triste journée. Jean-Louis était quelqu’un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c’est tellement rare. Je ne le connaissais pas personnellement avant son arrivée à l’OM. Lors de notre première conversation, il m’a demandé : ''Est-ce que tu as parlé à Gattuso ? Comment tu le sens ?'' Cela m’avait marqué. Il avait d’abord pensé à Gattuso, et après seulement, on avait commencé à échanger en profondeur. Il était ainsi : il faut bien faire les choses, avec dignité. Après chaque victoire, il venait me voir et me disait : ''Vous êtes content président ?'' Et on se faisait un câlin. Je vais retenir ça. Il avait toujours le même rituel. (…) J’ai eu du plaisir à le revoir à Montpellier, lors de notre déplacement la saison dernière (en octobre 2024) ou quand il est venu commenter pour Ligue 1+, on se parlait au téléphone, il m’envoyait un message après chaque accomplissement de l’équipe. Quand je suis allé au 50e anniversaire du club de Montpellier, nous étions heureux de nous voir, il m’avait présenté sa fille. Il était quelqu’un de rare, très rare », a-t-il déclaré à L’Équipe.