PSG : Kylian Mbappé ne s'arrête plus !

Un doublé, la barre des 100 buts en Ligue 1 atteinte, une victoire capitale. La soirée lyonnaise de Kylian Mbappé s’est avérée particulièrement fructueuse. Il faut dire que l’OL réussit plutôt bien à l’attaquant français, qui en est désormais à 8 buts inscrits face à cet adversaire. Cela ne pouvait pas mieux tomber pour le PSG, en quête d’une victoire fondatrice dans la dernière ligne droite du championnat. On a, seulement un court instant, craint une blessure musculaire lorsqu’il s’est allongé sur la pelouse en seconde période, ce qui aurait assombri le tableau, mais son attitude au moment d’être remplacé par Neymar démontrait qu’il n’y avait rien de grave.

« C’était une précaution », a d’ailleurs précisé l’entraîneur Mauricio Pochettino à l’issue de la rencontre, en conférence de presse. C’est donc tout sourire que le joueur de 22 ans s’est présenté au micro de Canal Plus pour évoquer sa joie. « C'était une bonne date pour mettre le 100e. La semaine dernière, je voulais déjà mettre les deux buts mais j'en ai donné un à Kolo Muani (l'attaquant du FC Nantes, ndlr). Il fallait rattraper ça. Maintenant, mettre deux buts, sur un superbe passe de Marco, ça passe bien. (...) C'est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l'histoire. Ce sont des choses qui restent. »

Pas le jour pour parler de son contrat

Relancé sur ses statistiques affolantes, l’international français a tenu à préciser qu’il n’en était qu’au début de sa carrière. « C'est bien, la route continue, elle ne fait que commencer. J'ai encore beaucoup d'années devant moi pour me perfectionner, m'améliorer. Ca ne peut qu'aller mieux », a-t-il glissé. Auteur de 10 buts lors des 7 dernières rencontres du PSG, le numéro 7 a pris ses responsabilités en l’absence de Neymar. Et toute la lumière qui va avec.

Ce qui ajoute de la pression sur les épaules du directeur sportif Leonardo, dont la mission reste de prolonger le joueur. « Ce n'est pas le jour pour parler spécifiquement du contrat de Kylian. On va arriver à un moment où ça sera plus clair par rapport à son futur », a lancé le Brésilien à l’issue de la rencontre. Et Mbappé est plus que jamais en position de force.