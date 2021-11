Bordeaux-PSG : Ander Herrera demande de l'indulgence

Au Matmut Atlantique, le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel ce samedi soir face aux Girondins de Bordeaux (3-2). Globalement dominateurs et portés par un doublé de Neymar, élu homme du match par notre rédaction, les Parisiens, qui menaient 3 à 0, se sont malgré tout fait peur en fin de rencontre avec la double réduction du score des hommes de Vladimir Petkovic. Si le principal est conservé avec une victoire qui permet aux coéquipiers de Kylian Mbappé de conforter leur première place, la fragilité parisienne dans les vingt dernières minutes de cette rencontre inquiète. Interrogé, à ce sujet, à l'issue de la rencontre par Canal +, Ander Herrera reconnaît la marge de progression de son équipe mais demande surtout de l'indulgence.

« C'est difficile d'expliquer cette fin de match car je pense qu'on a bien contrôlé le match pendant 70 minutes. Ils ont fait des changements et ont mis beaucoup d'attaquants mais ce n'est pas une excuse. On a des choses à améliorer. On ne contrôle pas les matchs pendant 90 min, on doit améliorer ça. Si tu n'as pas le ballon pendant 90 minutes, tu vas souffrir. On a attendu à la fin pour contrer. (...) Je pense qu'on a bien joué pendant 70 minutes. Avec Paris, ce n'est jamais parfait (rires). On ne peut pas oublier qu'on est premiers en Ligue 1. Parfois on ne donne pas assez de valeur à nos performances. On ne cherche pas d'excuse, mais certains pensent que c'est facile de gagner à Bordeaux. On est trop critiques avec le PSG, mais nous on ne peut pas tout écouter, sinon, on va devenir fou. »