Mercato : l’OM est dans la course pour la pépite Alberto Moleiro !

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a déjà frappé un joli coup cet hiver en s’offrant Ruslan Malinovskyi pour renforcer son secteur offensif. Mais ce n’est pas terminé, et on sait que Pablo Longoria est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain au profil plutôt offensif et avec des qualités créatives. Pour remplacer Amine Harit notamment, alors que le Marocain, blessé, ne devrait plus jouer cette saison.

Et le président du club phocéen pourrait avoir trouvé son bonheur chez lui, en Espagne. Même s’il est encore bien trop tôt pour imaginer Alberto Moleiro jouer au Vélodrome, l’Olympique de Marseille fait bien partie des clubs qui souhaitent l’attirer selon le journaliste Alex Luna, qui travaille notamment pour le média espagnol Mundo Deportivo et la chaîne de télévision DAZN.

À lire

Mercato OM : et maintenant ?

Le Barça part avec une longueur d’avance

Un nom encore peu connu du grand public, mais sûrement très excitant pour les fans de Liga, puisqu’Alberto Moleiro, 19 ans, est présenté comme un Pedri bis. Déjà, parce qu’il est aussi formé à Las Palmas, mais surtout parce que son style de jeu et sa qualité technique rappellent celui du milieu du Barça à beaucoup de monde. Il convient cependant de signaler que Moleiro évolue généralement un peu plus haut sur le terrain, étant assez polyvalent, et a un profil plus dribbleur et provocateur que son homologue du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, l’international espoirs espagnol est convoité par du très beau monde. Le FC Barcelone, leader dans ce dossier, le Real Madrid, Aston Villa et Liverpool rêvent aussi de lui faire une place dans leur effectif. La clause libératoire de Moleiro est fixée à 30 millions d’euros, mais les dernières informations publiées dans la presse canarienne indique que Las Palmas acceptera de négocier en-dessous. Pablo Longoria sait ce qu’il lui reste à faire !