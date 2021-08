Manchester United réclame un sacré prix pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

Déjà XXL, le mercato estival 2021 du Paris Saint-Germain pourrait être encore plus surprenant. Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et d'Achraf Hakimi, la direction parisienne a vu la masse salariale du club augmenter radicalement. Mais pourtant, le PSG a encore un rêve pour cet été : celui de s'offrir Paul Pogba.

À un an de la fin de son contrat avec Manchester United, l'international français tarde à prolonger avec les Red Devils et pourrait bien se laisser séduire par le projet parisien, comme nous l'avions déjà révélé. Mais pour s'offrir le Champion du monde 2018, le PSG va devoir débourser un sacré chèque. Selon les informations du Parisien, le club mancunien attendrait entre 75 et 100 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain de 28 ans. Soit une somme conséquente pour Leonardo et son équipe. En 2016, Man Utd avait déboursé 105 millions d’euros pour le faire venir en provenance de la Juventus Turin.

Paris pourrait attendre 2022 pour s'offrir Pogba

Pour réaliser ce rêve, Paris devra se séparer de quelques éléments de son effectif. Pour l'instant, seul Mitchel Bakker a été cédé pour 7 millions d’euros au Bayer Leverkusen, mais Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Ander Herrera et Layvin Kurzawa seraient toujours inscrits sur la liste des transferts.

Le quotidien parisien précise que le PSG est prêt à attendre le dernier moment pour faire baisser le prix de Pogba. De son côté, Manchester United n'est pas pressé de vendre son milieu de terrain et serait même prêt à le laisser partir gratuitement à l'issue de son contrat, en juin prochain. Comme il l'a déjà très bien fait cet été avec plusieurs recrues, Paris pourrait donc attendre l'année prochaine pour récupérer "La Pioche" sans indemnité de transfert.