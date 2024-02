La sortie fracassante de Pau Lopez face au fiasco de l’OM !

L’Europe s’éloigne et laisse place à la crise du côté de l’Olympique de Marseille. Incapable de sortir la tête de l’eau depuis le début de l’année 2024, les Phocéens - qui ne peuvent se targuer que d’une petite victoire face aux amateurs de Thionville en Coupe de France - enchaînent les déconvenues, week-end après week-end. Un bilan comptable catastrophique et une nouvelle prestation collective indigeste, ce dimanche soir, face au Stade Brestois, deuxième de Ligue 1 au sortir de cette 22e journée. Interrogé au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Gennaro Gattuso affichait alors son désarroi.

Pris par l’intensité des pensionnaires du Stade Francis-Le Blé, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, neuvièmes et désormais relégués à 9 points du podium, ont ainsi attendu la 87e minute de jeu avant de cadrer leur première frappe du match. Pourtant, les Olympiens ont pu profiter d’une supériorité numérique pendant plus de 30 minutes après le coup de sang de Steve Mounié sur Leonardo Balerdi. Un fait de jeu qui n’a pourtant rien changé sur la physionomie de cette rencontre. Battu dans le duel, en retard dans l’entrejeu et dépassé par l’envie brestoise, l’OM a finalement logiquement craqué sur une ultime percée de Pierre Lees-Melou, intenable et élu homme du match par la rédaction FM.

Pau Lopez pousse un énorme coup de gueule !

Forfait de dernière minute face au SB29, Pau Lopez - qui a laissé sa place à Ruben Blanco dans les cages marseillaises - s’est alors présenté en zone mixte. L’occasion pour le portier espagnol de 29 ans de tenir un discours pour le moins musclé sur la situation olympienne. Si les choix de Gennaro Gattuso peuvent, en effet, être discutés, que le manque de réalisme offensif phocéen angoisse toujours autant et que les défaillances individuelles ne cessent de plomber l’OM, l’habituel dernier rempart des Ciel et Blanc a lui confirmé, par la parole, cette spirale infernale. Et les mots sont forts.«On est dans la merde, c’est nous qui nous sommes mis dans cette merde. Maintenant, on doit assumer. Les fans pensent qu’on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM, je suis d’accord avec eux», a ainsi lâché, visage fermé, l’Espagnol.

Visiblement très frustré par la tournure des événements, l’ancien joueur de l’AS Roma n’a donc pas hésité à pousser un énorme coup de gueule face à cette dynamique pour le moins préoccupante. «C’est la première fois que je pense ça depuis que je suis au club. Des anciens joueurs, comme Steve (Mandanda ndlr) ou Dimitri (Payet ndlr) ont montré comment le porter. Je l’ai dit dans le vestiaire, les excuses c’est terminé. Avec cette mentalité, on doit tous partir, on ne peut pas jouer ici», a-t-il concédé en zone mixte, avouant par ailleurs ne pas avoir la solution pour un éventuel déclic. Dos au mur avant de jouer son avenir européen face au Shakhtar Donetsk, jeudi prochain, l’OM devra malgré tout trouver les clés pour se relancer en championnat, le 25 février prochain, face au Montpellier HSC. En attendant, les prochains jours promettent d’être particulièrement chauds dans le sud de la France…