Bundesliga : Mayence s’offre Leipzig, Dortmund enchaîne à Sankt Pauli

Ce samedi, il ne fallait pas jouer à domicile lors du multiplex de 15h30 en Bundesliga. S’étant remis les idées à l’endroit le week-end dernier face à l’Union Berlin (6-0), le Borussia Dortmund se devait d’enchaîner face à Sankt Pauli. Sur la pelouse du promu, les Marsupiaux ont souffert en première période. Finalement, la réponse est venue en seconde période avec un Serhou Guirassy encore buteur. Auteur d’un quadruplé le week-end dernier, le Guinéen a coupé un centre tendu d’Adeyemi pour finir à bout portant en deux temps. Quelques minutes plus tard, Adeyemi a doublé la mise à l’issue d’un rush en solitaire (0-2, 58e). Avant de recevoir le LOSC en Ligue des Champions, Dortmund continue son opération remontada en Bundesliga.

Dans le même temps, Mayence a grimpé à la quatrième place en s’offrant Leipzig. En déplacement, les joueurs de Mayence ont concédé l’ouverture du score précoce de Xavi Simons (1e). Finalement, les visiteurs ont renversé la vapeur en six minutes au retour des vestiaires grâce à Nadiem Amiri et Jonathan Burkardt. Sur la pelouse d’Heidenheim, le Borussia Mönchengladbach s’est offert un large succès grâce notamment à un but de Nathan Ngoumou (0-3). Futur joueur du Bayern Munich, Tom Bischof a donné la victoire à Hoffenheim lors de la rencontre à Bochum (0-1). Pour finir, propulsé par un doublé de Patrick Wimmer, Wolfsburg s’est imposé à Brême (1-2).

Les matches de 15h30 :

Bochum 0-1 Hoffenheim : Bischof (72e)

Heidenheim 0-3 Borussia Mönchengladbach : Hack (8e, 58e), Ngoumou (18e)

Sankt Pauli 0-2 Borussia Dortmund : Guirassy (50e), Adeyemi (58e)

Leipzig 1-2 Mayence : Simons (1e) / Amiri (52e), Burkardt (58e)

Werder Brême 1-2 Wolfsburg : Weiser (90e) / Wimmer (6e, 48e)