LdC : Pep Guardiola réagit à la 2e place du PSG

C’est l’information qui a fait le tour de l’Europe ce mercredi soir. Alors qu’il pensait terminer premier de son groupe après sa victoire face à la Juventus (2-1), le PSG est finalement deuxième à cause de l’incroyable victoire 6-1 de Benfica contre le Maccabi Haïfa. Du coup, les Parisiens peuvent être l’un des adversaires potentiels de Manchester City au tour suivant. Et voici la réaction de Pep Guardiola.

« Ça prouve à quel point cette compétition est difficile. Toutes les équipes veulent se qualifier. Il y aura de gros noms dont Paris. On a fait une phase de poules fantastique. On a très bien joué. On va voir ce qu’il va se passer au prochain tour », a-t-il déclaré au micro de Canal+.