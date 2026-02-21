Menu Rechercher
Ligue 1

Le FC Metz fait mieux que l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
PSG 3-0 Metz

Le FC Metz fait mieux que l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette année au chapitre des buts encaissés. Selon les données de Statsdufoot, Metz n’a concédé que 15 buts en 2026 dans le championnat, tandis que l’OM détient le triste record de 16 buts encaissés, soit le total le plus élevé sur la période parmi les clubs de Ligue 1. Cette statistique met en lumière les difficultés défensives persistantes des Marseillais, souvent mis en difficulté dans les phases décisives des rencontres.

Si Metz reste en difficulté au classement, cette comparaison défensive face à Marseille illustre qu’en dépit de ses propres problèmes, le club lorrain parvient parfois à limiter les dégâts mieux que certaines équipes de haut de tableau. À l’inverse, l’OM, malgré un effectif plus huppé et des ambitions européennes, encaisse régulièrement et souffre de ce mauvais ratio, ce qui pèse sur sa trajectoire en championnat.

Pub. le - MAJ le
