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Barça : Rodri attendu à Barcelone ce lundi

Par Allan Brevi
1 min.
Rodri @Maxppp

Rodri est désormais tout proche de devenir officiellement un joueur du FC Barcelone. Alors que l’accord entre le Barça et Manchester City vient d’être trouvé autour d’un transfert de 65 millions d’euros, assorti de bonus, le milieu espagnol est attendu ce lundi à Barcelone. Selon les informations rapportées par la Cadena Cope, « il doit atterrir à 19 heures dans la cité catalane », après avoir déjà passé avec succès ses examens médicaux à Manchester.

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Le timing se précise également pour ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. En effet, Rodri et João Cancelo pourraient être présentés mercredi. Après avoir longtemps été associé au Real Madrid, le Ballon d’Or 2024 s’apprête ainsi à tourner définitivement la page Manchester City et à lancer son aventure catalane.

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