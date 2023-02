Bundesliga : Augsbourg fait tomber le Bayer Leverkusen

En retard pour une qualification européenne, le Bayer Leverkusen devait s’imposer à Augsbourg, à l’occasion de l’ouverture de la 19e journée de Bundesliga, ce vendredi. Mais la rencontre s’est très mal passée pour le Bayer, qui s’est finalement incliné après un but de Berisha, en seconde période (1-0, 55e).

Un triste résultat pour Leverkusen, qui subit un deuxième revers consécutif en Championnat et stagne provisoirement à la 9e place, dans l’attente des autres résultats du week-end. Le Bayer ira se ressaisir à Hoffenheim lors de la prochaine journée, alors qu’Augsbourg gagne trois points précieux pour le maintien et reste à six points du premier relégable, avant un déplacement à Mayence.

