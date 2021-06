Cristiano Ronaldo paralyse le mercato de la Juve, le plan du Real Madrid ne change pas pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La Juventus «prisonnière» de CR7

En Italie, Cristiano Ronaldo fait la Une. Pour le Corriere dello Sport, la Juventus est «prisonnière» de CR7 et de son choix. Les négociations entre lui et le PSG peuvent ouvrir ou bloquer les opérations du club. Mais tant que rien ne se passe, la Juventus semble ainsi paralysée... Même idée en couverture de Tuttosport. «Décide toi CR7», titre le quotidien transalpin, qui ajoute que même s'il continue de marquer et de briser des records avec le Portugal, l'incertitude autour de son avenir bloque complètement le mercato de la Juve. À 36 ans, Cristiano Ronaldo est donc toujours aussi influent !

Ce sera après l'Euro pour Mbappé

De l'autre côté des Pyrénées, Kylian Mbappé fait la Une de Marca, ce vendredi. L'attaquant français continue de faire rêver la presse ibérique et les supporters du Real Madrid. Justement, le quotidien nous explique la feuille de route du joueur du PSG. Le plan de la Casa Blanca ne change pas, et la réticence du joueur à prolonger son contrat est toujours la clé, écrit le journal. Les choses pourraient avancer après l'Euro...

Le public fait son grand retour

Toujours en Espagne, c'est une bonne nouvelle qui également réagir les médias. « Le public est de retour » placarde Sport en couverture ce vendredi. En effet, le gouvernement ibérique a validé hier le retour des supporters dans les stades pour la saison prochaine. Point important, il n'y aura aucune restriction quant au nombre de fans qui pourront assister à la rencontre, et ce, dès le début de saison. Une bonne nouvelle aussi pour les clubs qui vont enfin pouvoir compter sur la billetterie pour renflouer les caisses. Et le quotidien espagnol nous livre un petit exemple à ce propos. Le Barça espère récupérer pas moins de 60 M€ sur la saison grâce à cette mesure, après un an et demi à jouer dans un Camp Nou entièrement vide.