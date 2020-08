Ligue des Champions : le staff du PSG se creuse la tête pour Kylian Mbappé

Dans neuf jours, le Paris Saint-Germain affrontera l'Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La chance de se qualifier pour les demi-finales, une première sous l'ère Qatar Sport Investment (QSI), n'a jamais été aussi grande. La dernière fois que le club de la capitale s'est qualifié pour les quarts de finale, c'était d'ailleurs sous Laurent Blanc. Une époque qui commence à dater.

La suite après cette publicité

Sur le papier, la formation italienne est probablement la plus faible, au moins la plus inexpérimentée puisque c'est sa première C1, mais le Paris SG va avoir besoin de toutes ses forces vives. Pourtant, à la 33e minute de la finale de la Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne (1-0) Loïc Perrin taclait en retard Kylian Mbappé. L'international français sortait du terrain et souffrait d'une entorse.

Et s'il était titulaire ?

Ses chances de réussir à être présent contre les Bergamasques étaient alors extrêmement minces. Mais avec le natif du XIXe arrondissement, rien d'impossible. Vendredi dernier, contre l'Olympique Lyonnais, on a pu apercevoir le champion 2018 sans béquille pour fêter le titre des siens. Il allait d'ailleurs plutôt bien. Dans Le Parisien, ce jour, nous en apprenons un peu plus sur le calendrier du joueur et sur ce qu'il dit en privé.

Lors de ce milieu de semaine, Kylian Mbappé testera la résistance de sa cheville lors d'une séance d'appuis et de contre-appuis. Si celle-ci se déroule comme prévu, il retouchera le ballon ce week-end lors du stage à Faro (Portugal). Dans l'intimité, l'ex de l'AS Monaco explique qu'il espère être prêt pour la rencontre du 12 août prochain. Dans le staff de Thomas Tuchel, on n'exclut même pas une titularisation ! Le temps tourne...