Karim Benzema et Kylian Mbappé dans le top 10 des joueurs les mieux payés au monde

Il y a un an, Forbes avait publié son fameux classement des footballeurs les mieux payés au monde. Cristiano Ronaldo (39 ans), Lionel Messi (37 ans) et Neymar Jr (32 ans) étaient sur le podium. Un an plus tard, les trois stars sont toujours en tête et toujours dans le même ordre. Ainsi, CR7 va empocher un peu plus de 262 M€ en 2024. Un montant qui comprend son salaire à Al-Nassr (202 M€) et ses revenus extrasportifs (60 M€). Athlète le plus suivi sur les réseaux sociaux, celui qui a récemment lancé sa chaîne YouTube multiplie les investissements fructueux (hôtel, clinique, immobilier) et les partenariats bien rémunérés (Nike, Herbalife et Whoop).

Jamais bien loin du Portugais, on retrouve donc Messi. La Pulga va mettre la main sur 125 M€ cette année. Contrairement à Cristiano Ronaldo, la star de l’Inter Miami gagne plus d’argent hors des terrains (70 M€) que grâce à son salaire (environ 55 M€). Forbes rappelle que l’Argentin, qui a lancé sa propre société de production appelée 525 Rosario, a de jolis contrats avec adidas, Apple TV et Konami ainsi qu’une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Neymar prend place derrière lui. Le Brésilien, qui n’a pas encore joué le moindre match en 2024 en raison de sa grave blessure au genou, s’en met encore et toujours plein les poches.

Deux joueurs tricolores dans le classement

Le joueur d’Al-Hilal a gagné un peu plus de 100 M€. En quatrième position vient Karim Benzema (36 ans). Forbes indique que le Nueve, qui gagne une place par rapport à l’an dernier, a touché un pactole à savoir 95 M€. Ainsi, il aurait perçu un salaire de 92 M€ à Al-Ittihad. On n’est bien loin des 200 M€ par an évoqué par certains médias. Outre son salaire, le Français a touché environ 3 M€ grâce à ses revenus hors terrain. Quatrième l’an dernier avec 100 M€, Kylian Mbappé (25 ans) perd une place au classement et aussi un peu d’argent. Malgré tout, il n’est pas malheureux puisqu’il a gagné environ 83 M€. Dans le détail, ses salaires lui ont rapporté 65 M€.

Il reste à savoir si les trois mois impayés par le PSG ont été pris en compte. En plus de cela, KM9 continue d’investir intelligemment. Ce qui lui a fait gagner environ 18 M€. Derrière les deux footballeurs tricolores, on retrouve Erling Haaland (Manchester City, 55 M€), Vinicius Jr (Real Madrid, 50 M€), Mohamed Salah (Liverpool FC, 49 M€), Sadio Mané (Al-Nassr, 48 M€) et Kevin De Bruyne (Manchester City, 36 M€). Il faut noter que Vini Jr a fait son entrée cette année au classement (7e). Harry Kane, qui était 10e l’an dernier, est lui sorti du top 10.