OL : la statistique effrayante en vue du maintien

Les matches passent et on ne sait toujours pas si l’Olympique Lyonnais parviendra à relever la tête assez rapidement pour sauver sa saison. Encore dimanche soir, les Rhodaniens ont concédé une défaite contre Clermont, qui était la lanterne rouge du Championnat (1-2). Sans la moindre victoire, les Gones pointent maintenant à la 18e et dernière place de Ligue 1 et avec seulement trois points pris. Si John Textor semble pourtant serein, il y a urgence.

Selon l’analyste de statistiques Opta, 14 des 17 équipes qui n’ont compté que 3 points ou moins après leurs neuf premiers matches d’une saison de Ligue 1 ont été reléguées en fin de saison. Une statistique forcément à prendre en compte, d’autant plus que le championnat se déroule maintenant avec 18 équipes et plus 20, comme cela était le cas ces dernières années. Il faudra maintenant espérer que les concurrents au maintien ne s’envolent pas au classement pour que l’OL puisse rester dans l’élite.