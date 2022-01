Mauvaise nouvelle pour les deux Manchester dans le dossier Haaland, le Real Madrid jubile avec le retour de son duo magique

La suite après cette publicité

Haaland a fait son choix

On ouvre l’un des dossiers transfert le plus chaud de ces dernières semaines : l’avenir d’Erling Haaland. Le Borussia Dortmund sait déjà qu’il ne faudra pas compter sur lui la saison prochaine. Le cyborg norvégien est convoité par toutes les grosses écuries du continent, avec des moyens démesurés pour le faire signer. Plusieurs clubs se sont alignés, le PSG, le Real Madrid ainsi que Manchester City et Manchester United. Mais mauvaise nouvelle pour Manchester, il ne signera pour aucun des deux clubs de la ville. «Soyez réaliste» titre le Daily Mirror ce matin. Selon le tabloïd anglais, le choix de Haaland est déjà fait, et ne pourra pas être remis en question : c’est le Real. Les journaux britanniques assurent qu’il va aller jusqu’à snober toutes les offres. C'est un coup dur pour Ralf Rangnick qui assurait avoir une bonne carte à jouer. C’est lui qui a pisté Haaland pour le faire signer au Red Bull Salzbourg, il connaît très bien le clan du joueur. Avec un jeu de mots pour signifier que c’est terminé, le Daily Star assure que c’est «Haal over».

Le retour des buteurs stars

En Espagne et surtout à Madrid on attend «le retour du magicien» Vinicius Junior, comme le titre AS sur sa Une. Le Brésilien est de retour sur les terrains après avoir surmonté le coronavirus. Pour le journal madrilène, il a pour ambition de redonner à Madrid le mordant offensif perdu lors des deux derniers matchs. Actuellement à la Casa Blanca, il y a «peu de marge de manœuvre» selon Marca. Le coronavirus pousse la coach Ancelotti à revoir souvent ses plans. Mais l’entraîneur italien va pouvoir compter sur le retour de Karim Benzema en plus de Vinicius. Le duo gagnant du Real est prêt. Si les Merengues ne gagnent pas aujourd’hui contre Valence, ils perdent leur avance confortable en tête de LaLiga et seront à portée de main de Séville.

La Juve réclame son buteur

Le média espagnol Sport rapporte ce matin que Morata se rapproche plus que jamais du FC Barcelone. La Juve le laissera partir si elle obtient le prêt de Mauro Icardi. Une information confirmée par le journal italien Tuttosport. Ça négocie même à outrance pour l’Argentin. Selon le quotidien, Allegri a hâte d'avoir un buteur pour remonter au classement. Car «pas de buts, pas de C1 pour la Juve», titre le média. Depuis le début de saison, la Juventus n’est pas dans son rythme habituel de champion, pire, elle ne se place même pas pour une qualification en Ligue des champions. La Vieille Dame stagne actuellement à la 5ème place.