Toulouse a reçu une offre de 18 M€ pour Charlie Cresswell !

Chambré par Florian Thauvin lors de la victoire nette du RC Lens à Toulouse le 2 janvier dernier, Charlie Cresswell aura l’occasion d’oublier cet épisode lors de la prochaine journée de Ligue 1 avec la réception de Nice ce samedi. Mais sera-t-il toujours Toulousain à l’issue du mercato hivernal ? La question peut se poser, alors que le média anglais The Athletic répertorie une nouvelle offre pour le défenseur.

La suite après cette publicité

En effet, Wolfsbourg, 11e de Bundesliga, a envoyé une offre de 18 M€ aux dirigeants toulousains. Offre qui reste pour l’instant sans réponse, mais qui relance les doutes sur la suite de la carrière à court terme de l’Anglais de 23 ans. A priori, Toulouse ne cédera pas son élément majeur pour ce montant, alors qu’il avait été valorisé à près de 25 M€.

Dortmund, West Ham, Côme…

L’été dernier, Côme avait envoyé une offre de 15 M€ qui avait été repoussée. Le Borussia Dortmund avait également tenté sa chance, sans succès. Le Téfécé est en position de force avec un joueur sous contrat jusqu’en 2028, dont les bonnes performances attirent la convoitise. Lui sera peut-être plus enclin à rejoindre la Premier League, alors que West Ham l’a coché sur sa liste.

La suite après cette publicité

Joueur clé de la sélection anglaise espoir qui a gagné le dernier Euro, nommé dans l’équipe type de la compétition, Charlie Cresswell s’est imposé comme l’un des tout meilleurs défenseurs de Ligue 1 depuis son arrivée en provenance de Leeds en 2024. Toulouse ne pourra probablement pas le garder indéfiniment mais il est en capacité de repousser les premières approches.