PSG - Nice : l'énorme frustration de Pierre Lees-Melou

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice se défiaient ce samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans la capitale, les Parisiens ont tremblé mais ont finalement gagné sur le score de 2-1. Plutôt intéressants, les Aiglons vont donc redescendre dans le sud avec une défaite frustrante au vu de la rencontre. Interrogé après le coup de sifflet final, Pierre Lees-Melou a fait part de sa frustration, l'OGCN ayant eu plusieurs opportunités.

«Putain, ça fait chier (sic). Désolé, je parle mal mais on ne peut qu'avoir des regrets parce que je trouve qu'on n'est pas ridicules. On n'a pas trop subi même s'ils avaient la balle mais je trouve qu'on s'est quand même procurés beaucoup d'occasions, de situations dangereuses et au final, on sort avec un 2-1. Beaucoup de frustration. (...) Ce que je retiens, c'est le score et ça fait bien chier (sic). C'est très frustrant, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie pour au final perdre», a lâché le milieu niçois au micro de Canal +.