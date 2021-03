PL : Manchester City atomise Southampton

Manchester City recevait Southampton ce mercredi soir à l’Etihad Stadium, en match avancé de la 33e journée de Premier League. Les Citizens avaient à cœur de renouer avec la victoire après la défaite dans le derby face à Manchester United ce week-end. Face à eux, les Saints restaient sur un succès face à Sheffield et pointaient à la 14ème place du classement. On attendait un Manchester City déterminé à rattraper la défaite face à United et ça a été le cas. Et c’est malheureusement Southampton qui en a fait les frais. Un score sans appel de 5-2.

La suite après cette publicité

C’est d’abord Kevin De Bruyne qui ouvrait le score au quart d’heure de jeu. Et si Ward-Prose égalisait sur penalty dix minutes plus tard, Mahrez (2-1, 40e) puis l’homme de cette saison Gundogan (3-1, 45e+3) enfonçaient le clou. La seconde période repartait sur les mêmes bases. L’Algérien, très remuant sur son côté droit, y allait de son doublé (4-1, 55e). Même si Adams réduisait l’écart une minute plus tard (4-2, 56e), Kevin De Bruyne plantait son deuxième but du match (5-2). Le score ne bougera plus. Manchester City file tout droit vers le titre.

Retrouvez le classement de Premier League ici.