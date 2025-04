PSG : Olivier Giroud est fan de Désiré Doué

Moins de 24 heures avant son grand rendez-vous face à Arsenal, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est sous le feu des projecteurs. Ancien attaquant vedette d’Arsenal, Olivier Giroud a d’ailleurs été invité à décrypter le PSG et parmi l’effectif francilien, le meilleur buteur de l’Histoire des Bleus admet qu’un joueur lui a tapé dans l’œil : Désiré Doué.

«Ah lui, j’adore. J’étais en tribune le 23 mars au Stade de France quand il est entré face à la Croatie. Il s’est présenté avec beaucoup d’allant, de personnalité et de caractère. Il n’a pas tout réussi, mais il a osé. Il provoque sans cesse, a cette facilité de percussion. Il est vif et possède une très belle frappe de balle. Je l’avais déjà remarqué en février 2024, quand on avait affronté Rennes avec l’AC Milan en Ligue Europa. Il m’avait tapé dans l’œil», a-t-il lâché dans un entretien au Parisien.