Bordeaux : Christophe Dugarry détruit complètement King Street

La nouvelle a attristé le football français hier. Le désengagement de King Street envers les Girondins de Bordeaux enfonce encore un peu plus le club au scapulaire dans la crise. Ancien joueur des Girondins et formé au club, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots concernant le fonds d’investissement américain.

La suite après cette publicité

«Ce sont des ordures les mecs qui étaient aux manettes des Girondins on le savait ! Il faut que tout ce beau monde dégage et ne revienne plus jamais dans le football ! Ils ont tout fait pour couler club. Ils ont pris des décisions qui ont pratiquement toutes été mauvaises», a-t-il souligné au micro de RMC.