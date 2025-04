Serie A : l’Inter Milan s’impose contre Cagliari avant le Bayern Munich

L’Inter Milan a connu une semaine faste. En milieu de semaine, les Nerazzurri se sont imposés sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions (1-2). De retour en Italie, les hommes de Simone Inzaghi avaient une rencontre de Serie A face à Cagliari a géré ce samedi soir. Et sans forcer, les coéquipiers de Nicolo Barella se sont imposés. En effet, largement supérieurs à leurs adversaires, les Interistes ont ouvert le score grâce à Marko Arnautovic (1-0, 13e).

La suite après cette publicité

Lautaro Martinez a ensuite doublé la mise quelques minutes plus tard (2-0, 26e). Et malgré la réduction de l’écart de Piccoli juste après le retour des vestiaires (2-1, 48e), c’est finalement Yann-Aurel Bisseck qui a entériné le succès milanais dans la foulée (3-1, 55e). Avec ce succès, l’Inter Milan ne fait pas de faux pas dans la course au titre et compte provisoirement six points d’avance sur Naples en tête du classement. De son côté, Cagliari stagne à la 15e place.